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    • 30.08.2020 01:14
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    'te can alıcı : 1 ölü, 9 yaralı

    'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen trafik sında 1 kişi öldü, 5'i ağır 9 kişi yaralandı. Yaralılardan 5'inin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

    Gaziantep'te feci kaza: 1 ölü, 9 yaralı

    Nurdağı- kara yolu 26. kilometresinde, S.A (38) yönetimindeki 42 AGM 147 plakalı cip, park halindeki 27 AEP 771 plakalı araçla 80 ABY 336 plakalı kurtarıcıya çarptı.

    uyruklu Mayada Hamidi'nin (55) olay yerinde hayatını kaybettiği da, araçlardaki 9 kişi yaralandı.

    Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 5'inin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

    Bu arada, arıza yaptığı için park halinde duran hafif ticari aracın kazaya karışan taşıyıcıya yüklenmeye çalışıldığı öğrenildi.

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