İstanbul'da feci kaza! Otomobil takla attı





"HER ŞEY BİR ANDA OLDU. ANLAYAMADIK"

Kazaya karaşan hafif ticari araçta bulunan Ebu Bekir Kaya, "Biz cadde de ilerlerken otomobil birden önümüze çıktı, ne olduğunu anlayamadık. Otomobil takla attı. Araç içerisinde 1 kişi vardı, hemen polisi, itfaiyeyi aradım. Ekipler kısa sürede kazaya müdahale ettiler. Onlara çok teşekkür ediyorum. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğunu söylediler. İnşallah herhangi bir şeyi yoktur" diye konuştu. Öte yandan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.