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    • Yaşam
    • 29.08.2020 23:03
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    • 29.08.2020 23:29
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    Başakşehir'de hareketli anlar! devreye girdi...

    üzerinde başına silah dayayıp ve etrafa ateş açarak ilerleyen bir kişi bir binaya girdi. Olay yerine müzakereci ve ekipleri sevk edildi.

    Başakşehir Yaşargül Caddesi üzerinde başına silah dayayıp ve etrafa ateş açarak ilerleyen bir kişi bir binaya girdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

    "YAKLAŞIRSANIZ KENDİMİ ÖLDÜRÜRÜM"
    Edinilen bilgiye göre; devriye görevindeki bekçiler durumundan şüphelendikleri bir kişiye "Dur" ihtarında bulundu. Kaçan şüpheli ile polis arasında bir süre kovalamaca yaşandı.

    Şüpheli ardından belindeki silahını başına dayayıp "Yaklaşırsanız kendimi öldürürüm" dedi.

    ÖZEL HAREKAT DEVREYE GİRDİ
    Olay yerine çok sayıda takviye ekip gönderildi. Silahlı kişi bir süre havaya da ateş açarak ilerledikten sonra çevredeki bir binaya girdi. Olay yerine müzakereci ve özel harekat ekipleri sevk edildi.

    Müzakereci polisin ikna çalışması sürerken özel harekat polislerinin binada ve çevresinde güvenlik önlemi sürüyor.
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