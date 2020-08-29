ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapılan tercih formunun, kendisi adına rehber öğretmeni tarafından doldurulduğunu söyleyen Ayhan, formun doldurulduğunu ancak gönderme işlemi sırasında 'enter' tuşuna basılmadığını iddia ederek istediği üniversiteye yerleşemediğini belirtti.

Babasıyla birlikte Tire Sanayi Sitesi'nde lastik tamircisi olarak çalışan Ayhan, yetkililerden durumun düzeltiylmesi için yardım bekliyor.