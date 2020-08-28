İş kadını Esra Oflaz Güvenkaya, aylar önce ailesiyle birlikte Coronavirüs ile mücadele etti. Yoğun bakımda yapılan tedavi sonrası, virüsü yendi. Bu sayede vücut, bağışıklık sağlayan antikor üretti. Aradan üç ay geçti. Güvenkaya ve ailesi, yeniden teste girdi. Aldığı raporla şok geçirdi.
Sosyal medyada "Maalesef yeni yaptırdığımız test neticesi gösterdi ki antikorlarımız bizi sadece 3 ay korumuşlar. Vücudumuzda artık kaybolmuşlar. Ne illet bir virüs! Sanmıştık ki bağışıklık, coronayı atlatanları en azından 12 ay, aşı çıkana kadar koruyacak. Öyle denmişti. Hepimiz her an Allah'a emanetiz" ifadelerini kullandı.
Sosyal medyada "Maalesef yeni yaptırdığımız test neticesi gösterdi ki antikorlarımız bizi sadece 3 ay korumuşlar. Vücudumuzda artık kaybolmuşlar. Ne illet bir virüs! Sanmıştık ki bağışıklık, coronayı atlatanları en azından 12 ay, aşı çıkana kadar koruyacak. Öyle denmişti. Hepimiz her an Allah'a emanetiz" ifadelerini kullandı.