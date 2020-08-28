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    • Yaşam
    • 28.08.2020 Gazete
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    Coronavirüsü yenen bağışıklık kazanmadığını öğrenince şoka uğradı

    Sosyetik , Covid'i atlattı. Bağışıklık kazanmadığını öğrenince şoka uğradı: Ne illet bir virüs. Antikorlarım beni sadece 3 ay korumuş!

    Güvenli değiliz
    İş kadını , aylar önce ailesiyle birlikte Coronavirüs ile mücadele etti. Yoğun bakımda yapılan tedavi sonrası, virüsü yendi. Bu sayede vücut, bağışıklık sağlayan antikor üretti. Aradan üç ay geçti. Güvenkaya ve ailesi, yeniden teste girdi. Aldığı raporla şok geçirdi.



    Sosyal medyada "Maalesef yeni yaptırdığımız test neticesi gösterdi ki antikorlarımız bizi sadece 3 ay korumuşlar. Vücudumuzda artık kaybolmuşlar. Ne illet bir virüs! Sanmıştık ki bağışıklık, coronayı atlatanları en azından 12 ay, aşı çıkana kadar koruyacak. Öyle denmişti. Hepimiz her an Allah'a emanetiz" ifadelerini kullandı.
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