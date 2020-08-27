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    • Yaşam
    • 27.08.2020 21:21
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    • 27.08.2020 21:39
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    ’da ile lu odunları kullanarak etti: 8 yaralı

    ’da 400 lira ekmek borcunu isteyen , lu ailenin saldırısına uğradı. Borçlu kişi ve yakınları ile iş yeri çalışanları arasında çıkan fırının önündeki odunların da kullanıldığı da 8 kişi yaralandı. ya karışan bazı kişilerin gözaltına alındığı belirtildi.

    Fırıncı ile borçlunun odunlu kavgası: 8 yaralı

    Olay, akşam saatlerinde Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi.

    Fırıncılık yapan Mustafa Göçmen, 400 lira ekmek borcu olan müşterisinden alacağını istedi.

    İsmi öğrenilmeyen müşterisi Göçmen'e olumsuz yanıt verince aralarında sözlü tartışma başladı.

    Tartışma bir süre sonra borçlu kişi ve yakınları ile fırın çalışanlarının kavgasına dönüştü.

    Fırının önünde yakacak olarak bulunan odun ve tahtaları sopa olarak kullanılan kavgayı görenler durumu polise bildirdi.

    Olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya karışan iki tarafı ayırdı. Kavgada yaralanan 8 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentte bulunan çeşitli hastanelere sevk edildi.

    Fırının camının da kırıldığı kavga güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. Kavgaya karışan bazı kişilerin gözaltına alındığı belirtildi.
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    Haberler Yaşam Şanlıurfa’da fırıncı ile borçlu odunları kullanarak kavga etti: 8 yaralı
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