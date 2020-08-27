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    • 27.08.2020 22:40
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    • 27.08.2020 22:42
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    ’da ni taşıyan cip devrildi! Ölü ve yaralılar var

    ’da ni taşıyan cip, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından kaldırıldı.

    Fındık işçilerini taşıyan cip devrildi!

    'da ni taşıyan cip, kontrolden çıkarak devrildi.

    1 KİŞİ ÖLDÜ 3 KİŞİ YARALANDI
    Olay, Çarşamba ilçesine bağlı Çatak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fındık işçilerini taşıyan idaresindeki 55 LK 480 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu fındık bahçesine devrildi. Araçta bulunan (23) olay yerinde hayatını kaybederken araç sürücüsü Recep Kanık, Selçuk Kaya ve Selçuk Pala yaralandı. Hayatını kaybeden 23 yaşındaki Ufuk Aksu'nun askerden yeni terhis olduğu öğrenildi.

    Yaralılar olay yerine gelen 112 acil ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından kaldırıldı.
    Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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