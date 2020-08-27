O ANLAR KAYDEDİLDİ

Sürücüsü öğrenilemeyen 16 KM 935 plakalı kamyonetin arkasına bir at boynundan iple bağlandı. Cadde üzerinde atın bağlı olduğu hareket halindeki kamyonetin arkasından koştuğu anlar, bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde kamyonun arkasına bağlanan atın trafikte koşarak ilerlediği görülüyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepkilere neden oldu.