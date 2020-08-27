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    • 27.08.2020 20:59
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    'da skandal! ı kamyonetin arkasına bağlayıp koşturdu

    'nın Nilüfer ilçesinde bir şahıs ı kamyonetin arkasına bağlayıp koşturdu. Atın bağlı olduğu hareket halindeki kamyonetin arkasından koştuğu anlar, bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir şahıs atı kamyonetin arkasına bağlayıp koşturdu.

    Olay akşam saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi Atabulvarı'nda meydana geldi.

    O ANLAR KAYDEDİLDİ
    Sürücüsü öğrenilemeyen 16 KM 935 plakalı kamyonetin arkasına bir at boynundan iple bağlandı. Cadde üzerinde atın bağlı olduğu hareket halindeki kamyonetin arkasından koştuğu anlar, bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    Görüntülerde kamyonun arkasına bağlanan atın trafikte koşarak ilerlediği görülüyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepkilere neden oldu.
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