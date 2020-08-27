



İstanbul Üsküdar'da internette ilan veren bir kişinin otomobili, müşteri gibi hareket eden hırsız tarafından çalındı.



Olay, Kısıklı Mahallesi Alemdağ Caddesi üzerinde 7 Ağustos'ta meydana geldi. İddiaya göre, Barış Altay, otomobilini satmak için internet sitesine ilan verdi. Müşteri gibi hareket eden bir kişi, Barış Altay'ı arayarak otomobili atmak istediğini söyledi.