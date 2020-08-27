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    • Yaşam
    • 27.08.2020 23:37
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    • 27.08.2020 23:47
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    Müşteri gibi gelip arabayı çaldı! 'da akılalmaz hırsızlık...

    'da te ilan veren bir kişinin otomobili, müşteri gibi hareket eden hırsız tarafından çalındı. Otomobilin çalınma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

    Müşteri gibi gelip arabayı çaldı!



    İstanbul Üsküdar'da internette ilan veren bir kişinin otomobili, müşteri gibi hareket eden hırsız tarafından çalındı.

    Olay, Kısıklı Mahallesi Alemdağ Caddesi üzerinde 7 Ağustos'ta meydana geldi. İddiaya göre, Barış Altay, otomobilini satmak için internet sitesine ilan verdi. Müşteri gibi hareket eden bir kişi, Barış Altay'ı arayarak otomobili atmak istediğini söyledi.



    Altay, o sırada işi olduğu için otomobili satma işlemiyle arkadaşı M.A'nin ilgilenmesini istedi. M.A., Ümraniye'ye giderek otomobili almak isteyen kişiyle buluştu. Otomobili almak isteyen kişi, otomobille 40 dakika test sürüşü yaptı.



    Daha sonra otomobili, ekspertize götürmek istediğini söyledi. M.A.'yı, "Emanet araba buradan sonra sen kullan" diyerek otomobilden indiren hırsız hızla olay yerinden kaçtı. Kapı kulpunu tutmaya çalışan M.A. yerde sürüklenerek yuvarlandı.



    GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
    Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde M.A'nın otomobilin direksiyonuna geçmek için indiği sırada hırsızın hızla olay yerinden kaçtığı görülüyor. Görüntülerin devamında M.A'nın otomobilin peşinden koştuğu ve yere düşme anları kameraya yansıyor.
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