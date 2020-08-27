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    • 28.08.2020 00:04
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    'daki Patara i'nde restorasyon sonrası ilk konser

    Kültür ve Bakanlığınca, in tarihi atmosferinde gerçekleştirilen ""nde dünyaca ünlü DJ ile De Papel dizisinin müziğini seslendiren sahne aldı.

    Patara'da restorasyon sonrası ilk konser

    'nın Kaş ilçesindeki Patara i'nin restorasyonu tamamlanan tiyatrosunda "" düzenlendi.

    Başkan tarafından 2020'nin "Patara Yılı" ilan edilmesi sonrasında, antik kentte bu yıl yapılan restorasyonun ardından gerçekleştirilen ilk konserde, tarihi tiyatrodan senfonik ezgiler yükseldi.

    Antalya Devlet Senfoni Orkestrası Şefi Oğuzhan Kavruk yönetimindeki dünya müziklerinden örneklerin senfoni orkestrası eşliğinde icra edildiği "Patara Yılı Konseri"nde, dünyaca ünlü DJ ile De Papel dizisinin müziğini seslendiren sahne aldı.

    Rus sanatçı Siniahrybava Tatsiana ile Hollandalı söz yazarı, yapımcı ve vokalist Allan Eshuijs da konserde sanatseverlerle buluştu.

    Burak Yeter ve beraberindeki sanatçılar, Türk bayrağı açarak 'ü de şarkılarla andı.

    DJ Burak Yeter, Patara'da bir tarih yazıldığını, tarihi bir atmosferde müzik ziyafetinde bulunmanın önemli olduğunu söyledi.

    Cecilia Krull da organizasyon için yetkililere teşekkür etti.

    Konserin ardından davetliler sanatçıları uzun süre ayakta alkışladı.

    Kültür ve Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile eşi Pervin Ersoy'un yanı sıra Antalya Valisi Ersin Yazıcı, bazı milletvekilleri, Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık da konseri dinleyenler arasında yer aldı.

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