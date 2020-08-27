



"BENİ TEKRAR UYANDIRIN OLUR MU?"

Yoğun Bakım Uzmanı öğretim üyesi Dr. Gürhan Taşkın, son 3-4 aydır hastalardan 'Yaşamak istiyorum', 'Kendim nefes almak istiyorum' gibi cümleler duyduğunu belirterek, "Artık solunumunun yetmediğini, uyutarak solunum cihazına bağlamamız gerektiğini hastaya anlatıyoruz. O süreçte 'Ne olur beni tekrar uyandırın' gibi cümleler duyuyoruz. Bu bizi çok etkiliyor" dedi.