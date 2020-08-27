Koronavirüs salgınını ve tedbirleri ciddiye almayanlar için mücadelenin kalbinden ve birinci ağızdan çarpıcı bilgiler geldi.
"NE OLUR BENİ UYANDIRIN! ÖLMEK İSTEMİYORUM"
Ankara'da, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Covid-19 hastalarının tedavi gördüğü yoğun bakım servisi görüntüledi. Koruyucu kıyafetler içinde özveriyle çalışan sağlık çalışanları, ölüm kalım mücadelesi veren hastalara psikolojik destek de veriyor.
"BENİ TEKRAR UYANDIRIN OLUR MU?"
Yoğun Bakım Uzmanı öğretim üyesi Dr. Gürhan Taşkın, son 3-4 aydır hastalardan 'Yaşamak istiyorum', 'Kendim nefes almak istiyorum' gibi cümleler duyduğunu belirterek, "Artık solunumunun yetmediğini, uyutarak solunum cihazına bağlamamız gerektiğini hastaya anlatıyoruz. O süreçte 'Ne olur beni tekrar uyandırın' gibi cümleler duyuyoruz. Bu bizi çok etkiliyor" dedi.
SAĞLIK ÇALIŞANLARI SİPERLİK, MASKE VE GÖZLÜKLE ÇALIŞMAK ZORUNDA
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakımında Covid-19'a karşı büyük mücadele veriliyor. Kendilerine bulaş riskini azaltabilmek için koruyucu önlemleri çok sıkı uygulayan sağlık çalışanları, yoğun bakımda bunaltan sıcakta tulumların içinde maske, gözlük ve siperliklerini takıp özveriyle çalışıyor. Doktor ve hemşireler, hastalara tedavinin yanı sıra psikolojik destek de sağlıyor.
"YAŞAMAK İSTİYORUM"
Sağlık çalışanları, 'Yaşamak istiyorum', 'Kendim nefes almak istiyorum' diyen hastalarla sık sık konuşarak, moral veriyor. Yoğun Bakım Uzmanı öğretim üyesi Dr. Gürhan Taşkın, sağlık çalışanlarının verdiği zorlu mücadeleyi anlattı. Sağlık çalışanları ve hastalar açısından çok zorlayıcı süreç olduğunu belirten Dr. Taşkın, "Normal yoğun bakım önlemlerinin ötesinde daha ciddi ve sıkı önlemler alıyoruz. Yoğun bakımlarda normalde hasta ziyareti, iletişim önemli bir konu. Hastalar bir takım ruhsal problemler yaşayabiliyor. Koronavirüs hastalarında bu durumu daha sık görüyoruz.