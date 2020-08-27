İstanbul Kâğıthane'de yol üzerinden bulunan kanalizasyon kapağının bulunmaması az daha faciaya neden oluyordu. Yolda seyir halinde giden bir özel halk otobüsü rögar kapağı olmayan çukura girince araçta ağır hasar meydana geldi. İbrahim A., İstanbul'da özel halk şoförü olarak görev yapıyordu. 30 Temmuz günü otobüs ile seyir halinde yolcu taşıyan genç adam bir anda aracın boşluğa düştüğünü fark etti. Bu esnada ise otobüsün arkasında bulunan bir takım yolcular kontrolsüz şekilde öne doğru zıpladı.

SORUMLULARI HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ne olduğunu anlamak için durumu kontrol eden şoför gördükleri karşısında şoke oldu. Yolda bulunan kanalizasyon kapağı yerinde değil ve açık bir şekilde duruyordu ve otobüsün sağ ön tekeri boşluğa düşmüş şekildeydi. Halk ulaşımı arayarak yardım isteyen şoförün sahip olduğu aracın kaza sonucu sağ mazot deposu patlamış, deponun yanında bulunan çamurluk aşınarak hasar görmüştü. Yaşadığı kaza nedeniyle şikâyetçi olan genç adamın ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlattı.



ATAKAN IRMAK/SABAH

