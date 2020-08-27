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    • 27.08.2020 12:35
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    • 27.08.2020 12:38
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    Küçük çocuk dehşeti yaşadı! Bir anda neye uğradığını şaşırdı

    'da yolda yürüyen bir çocuğa 2 köpek saldırdı. Saldırı sonrası korkarak kaçan küçük çocuk annesine sarılırken, hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

    Küçük çocuk dehşeti yaşadı

    Eyüpsultan'da yolda yürüyen 9 yaşındaki çocuğa 2 köpek saldırdı. Saldırı anları ile çocuğun koşup, annesine sarıldığı anlar kameralara yansıdı.



    Olay, Eyüpsultan Göktürk Merkez Mahallesi Göktürk Caddesi'nde dün meydana geldi. 9 yaşındaki Yusuf G. yolda yürürken, iki köpeğin saldırısına uğradı. Korkarak, kaçan küçük çocuk yere düştü.

    Tekrar ayağa kalkan çocuk annesi Gülşah G.'ye sarıldı. Köpekler de bu sırada çocuğu kovalamayı bıraktı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Yusuf G.'nin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.
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