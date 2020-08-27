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    • 27.08.2020 12:25
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    • 27.08.2020 12:25
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    Son dakika: 'de anne uyuşturucu şüphelisi kızına gözyaşlarıyla veda etti

    Son dakika haberine göre, 'de, uyuşturucuyla mücadele kapsamında; kent genelinde 6 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, Ticareti Yapmak suçundan adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden birinin annesi, gözyaşları içinde kızına sarılarak veda etti.

    Kızına gözyaşlarıyla veda etti
    Edinilen bilgiye göre; Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente ticareti yapılmak üzere getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Tespit edilen 6 adrese Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği eş zamanlı operasyonda 29 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 223 gram metamfetamin, 5,06 gram eroin, 15,52 gram bonzai, 0,57 gram kokain, uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, 3 tabanca, 1 av tüfeği ile çok sayıda mermi ve kartuş elde edildi.

    Operasyonda, gözaltına alınan 20 şüpheliye 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmaktan', 9 şahsa ise 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan işlem yapıldı. Şüphelilerden 24'ü emniyetteki işlemlerinin akabinde serbest bırakılırken, 1'i kadın 3 şüpheli ise alınan ifadeleri sonrası adliyeye sevk edildi. Ayrıca soruşturma kapsamında daha önce 2 kişinin tutuklandığı da öğrenildi.




    'ANNE KIZINI GÖZYAŞLARI İÇİNDE GÖNDERDİ'
    Öte yandan sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen bir şüphelinin annesi, kızı adliyeye sevk edilmeden önce gözyaşları içerisinde Narkotim ekiplerinden müsaade alıp, son kez kızına sarılarak adliyeye gönderdi.


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