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    Günlük – 27 Ağustos 2020 Perşembe

    Günlük Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 27 Ağustos 2020 Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    Günlük burç yorumları

    Bugün burçları meler bekliyor? İşte 27 Ağustos 2020 Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    KOÇ

    21 Mart - 19 Nisan

    Karar almayı ilerleyen günlere bırakmak isteyebilirsiniz. İş konusunda sizi gerçekçi tutum sergilemeye zorlayan sisteme direnebilirsiniz. Kendinizi sorgulayabilir ve çevrenizde gelişen olayların nedenini araştırabilirsiniz. Çekiciliğinize duygusal derinliğinizin de eklenmesi sonucu, bugün olaylara farklı bir bakış açısı ile yaklaşacaksınız.

    BOĞA

    20 Nisan - 20 Mayıs

    Akraba ziyaretleri gelenler ya da sizin gitmeniz gerekenler gündeme gelebilir. Keyifli olmayacakmış gibi görünen ziyaretler beklemediğiniz kadar keyifli geçebilir. Partnerinizle karşıt düşünceler içinde olmanız, duygusal sorunların ortaya çıkmasına neden olacak. Olayları kafanızda çok büyütüyorsunuz. İçinizde kopan fırtınalar, sizi melankolik yapabilir.

    İKİZLER

    21 Mayıs - 21 Haziran

    Duygusal konularda net adımlar atmamanızda fayda var. Çalışmayı göze aldığınız niyetleriniz gerçekleşebilir. Hayallerinizi dile getirerek ön plana koyabilirsiniz. Entelektüel oluşumlar için uygun bir gün olmasına rağmen, duygusal takıntılarınız yüzünden olayların sınırlarını genişletebilirsiniz. Enerjinizi partnerinize yansıtarak onun sorunları ile ilgileneceksiniz.

    YENGEÇ

    22 Haziran - 22 Temmuz

    Ailenizle geçireceğiniz süre son derece ilham verici olabilir, hayatınıza katkılarını fark etme fırsatı yakalayabilirsiniz. Küçük mutluluklar hissedeceksiniz. Aklınıza güveniyor ve çevrenizin telkinlerinden etkilenmiyorsunuz. Çalıştığınız kişilerle aranızda çekişmeler olabilir. Akşam saatlerinde keyifli anlar geçirebilir, duygu alışverişinde bulunabilirsiniz.

    ASLAN

    23 Temmuz - 22 Ağustos

    Dış görünüşünüzle ilgili değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Bugüne kadar cesaret edemediğiniz değişiklikleri gerçekleştirebilir, kendinizde fark yaratabilirsiniz. Bugünlerde satın alma duygunuz ön planda. Arkadaşlarınızın ev değiştirme sorunları için, sizden yardım isteyebilirler Yüksek enerjinizi olumlu kullanmalısınız. Yaratıcı yönleriniz öne çıkacak.

    BAŞAK

    23 Ağustos - 22 Eylül

    Her konuda yeniliklere açık olmak ve yaşadıklarınıza kıymet vermeye başlamak için uygun bir gündesiniz. Vereceğiniz tepkiler çevrenize her zamankinden... Çevrenizle ve yakın dostlarınızla beklediğiniz duygusal iletişimi kuracak ve kendinizi mutlu hissedeceksiniz. Onlarla birlikte bazı kişisel iş birlikleri içinde olacaksınız. Yarım kalan işinizi bitirmelisiniz.

    TERAZİ

    23 Eylül - 22 Ekim

    Vurgulamak istediğiniz bazı konuları doğru kişilere vurgulayarak size olan tutumlarını değiştirmelerini sağlayabilirsiniz. Kendinizi taktir edebilirsiniz. Maddi konularda girişimci bir tablo çiziyorsunuz. Sezgilerinizi parasal konularla pekiştireceksiniz. İsteklerinizi yaşama geçirme çabası içindesiniz. Güneş, kazançlarınız konusunda destek veriyor.

    AKREP

    23 Ekim - 21 Kasım

    Aşk hayatınızda atacağınız adımlar hem cesaret hem de güven getirebilir. İstikrarı elde tutmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Bu durum hoşunuza gidebilir. Tavırlarınızda ve ilişkilerinizde inatçı bir tavır sergiliyorsunuz. İsteklerinizde diretmeniz hedeflerinizi belirliyor. Doğru zamanda doğru yerde olmaya özen göstermeli, sağlam adımlar atmalısınız.

    YAY

    22 Kasım - 21 Aralık

    Bugünlerde aldığınız kararların arkasında durmanız öz saygınızı arttırabilir. Neler başarabileceğinizi kendinize göstermeniz cesaretinizin de artmasına vesile olacak. Duygularınızda geçici bir karamsarlık var. Bazı mesleki konularda yetersiz hissedebilirsiniz. Seçimlerinizde kararsızlık gösterebilirsiniz. Hava şartlarından kaynaklanan strese dikkat etmelisiniz.

    OĞLAK

    22 Aralık - 19 Ocak

    Özel günleri hatırlamak ve insanlara değer vermek adına olan doğal yetenekleriniz çevrenize doğal yollarla doğru insanların çekilmesine vesile olabilir. Güçlü yapınızı ortaya çıkaran işlerle gündemdesiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerin işlerini kolaylaştırma açısından, onlara yardım etme gereği duyacaksınız Bu akşam sanatsal faaliyetlere katılabilirsiniz.

    KOVA

    20 Ocak - 18 Şubat

    Alacağınız kararlar be-raberinde hayatınıza yenilikler getirebilir. Bitenler ve başlayanlarla geçen hızlı günler geçirebilirsiniz ancak pozitifliğinizi koruyun. Yaşam enerjinizin güçlü olduğu bir gün. Potansiyeliniz oldukça yüksek. Bilinçaltınızın pozitif enerji ile yoğunlaşmasından dolayı, özellikle mantıklı düşüncelerden çok duygusallığınız ön planda.

    BALIK

    19 Şubat - 20 Mart

    Sosyal hayatınız ve arkadaşlık ilişkilerinizin en sevilen kişisi olabilirsiniz. Mesleki konularda öngörülü duruşunuz ve yaratıcı fikirleriniz ile taktir toplamayı başarabilirsiniz. Yollarla ilgili bazı gelişmeleri takip etmek isteyebilirsiniz. Araştırmacı yönünüzü güçlendiriyorsunuz. İsteklerinizde artış var. İletişiminizde mükemmel bir performans yüksekliği ve gelişme izlenecek.
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