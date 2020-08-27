Günlük burç yorumları

KOVA

20 Ocak - 18 Şubat

Alacağınız kararlar be-raberinde hayatınıza yenilikler getirebilir. Bitenler ve başlayanlarla geçen hızlı günler geçirebilirsiniz ancak pozitifliğinizi koruyun. Yaşam enerjinizin güçlü olduğu bir gün. Potansiyeliniz oldukça yüksek. Bilinçaltınızın pozitif enerji ile yoğunlaşmasından dolayı, özellikle mantıklı düşüncelerden çok duygusallığınız ön planda.

BALIK

19 Şubat - 20 Mart

Sosyal hayatınız ve arkadaşlık ilişkilerinizin en sevilen kişisi olabilirsiniz. Mesleki konularda öngörülü duruşunuz ve yaratıcı fikirleriniz ile taktir toplamayı başarabilirsiniz. Yollarla ilgili bazı gelişmeleri takip etmek isteyebilirsiniz. Araştırmacı yönünüzü güçlendiriyorsunuz. İsteklerinizde artış var. İletişiminizde mükemmel bir performans yüksekliği ve gelişme izlenecek.