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    • 27.08.2020 06:43
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    • 27.08.2020 06:43
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    | Meteorolojiden sağanak uyarısı | 27 Ağustos 2020 hava nasıl olacak?

    tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Bu akşam(Çarşamba) ilk saatlerde Göller Yöresi, Denizli, Muğla ve Aydın'ın iç kesimleri ile Afyonkarahisar ve Uşak'ın güney kesimleri, Yarın (Perşembe)Doğu Karadeniz kıyı kesimi, Osmaniye, Ardahan illeri ile Hatay'ın kuzeybatısı, Adana'nın kuzeyi, Iğdır'ın güneyi, Ağrı, Van ve Hakkari'nin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte, 27 Ağustos il il tahminleri...

    O illere sağanak uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Bu akşam(Çarşamba) ilk saatlerde Göller Yöresi, Denizli, Muğla ve Aydın'ın iç kesimleri ile Afyonkarahisar ve Uşak'ın güney kesimleri, Yarın (Perşembe)Doğu Karadeniz kıyı kesimi, Osmaniye, Ardahan illeri ile Hatay'ın kuzeybatısı, Adana'nın kuzeyi, Iğdır'ın güneyi, Ağrı, Van ve Hakkari'nin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



    HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



    BÖLGELERİMİZDE HAVA
    MARMARA
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    BURSA 19°C, 32°C
    Parçalı ve az bulutlu

    EDİRNE 20°C, 35°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İSTANBUL 21°C, 30°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KOCAELİ 21°C, 31°C
    Parçalı ve az bulutlu

    EGE
    Az bulutlu ve açık, Afyonkarahisar çevrelerinin parçalı bulutlu geçeceği, Bu akşam(Çarşamba) ilk saatlerde Denizli geneli ile Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri ve Uşak ile Afyonkarahisar'ın güney kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    İZMİR 24°C, 33°C
    Az bulutlu ve açık

    KÜTAHYA 14°C, 30°C
    Az bulutlu ve açık

    MANİSA 23°C, 37°C
    Parçalı bulutlu zamanla az bulutlu ve açık

    MUĞLA 21°C, 37°C
    Az bulutlu ve açık, bu akşam ilk saatlerde iç kesimleri çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



    AKDENİZ
    Genellikle az bulutlu ve açık, yarın(Perşembe) öğleden sonra bölgenin doğusu ve iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu, bu akşam(Çarşamba) ilk saatlerde Isparta ve Burdur çevreleri ile Antalya'nın iç kesimleri, yarın(Perşembe) Osmaniye il geneli, Hatay'ın kuzey ve batısı ile Adana'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA 23°C, 35°C
    Parçalı ve az bulutlu, yarın(Perşembe) öğleden sonra kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ANTALYA 25°C, 35°C
    Az bulutlu ve açık, bu akşam ilk saatlerde iç kesimleri çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    BURDUR 18°C, 34°C
    Parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    HATAY 24°C, 31°C
    Parçalı ve az bulutlu, yarın(Perşembe) öğleden sonra kuzey ve batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    İÇ ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA 17°C, 32°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ESKİŞEHİR 15°C, 30°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KONYA 20°C, 32°C
    Parçalı ve az bulutlu

    YOZGAT 13°C, 29°C
    Az bulutlu ve açık



    BATI KARADENİZ
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU 11°C, 26°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KASTAMONU 12°C, 30°C
    Parçalı ve az bulutlu

    SİNOP 20°C, 27°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ZONGULDAK 18°C, 26°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı ve az bulutlu, yarın Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    AMASYA 17°C, 33°C
    Parçalı ve az bulutlu

    RİZE 20°C, 27°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yarın(Perşembe) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    SAMSUN 20°C, 27°C
    Parçalı bulutlu

    TRABZON 21°C, 26°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yarın(Perşembe) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


    DOĞU ANADOLU
    Genellikle parçalı ve az bulutlu, yarın doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Ardahan çevreleri ile Iğdır'ın güneyi ve Ağrı, Van ve Hakkari'nin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ERZURUM 10°C, 28°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KARS 8°C, 27°C
    Parçalı ve az bulutlu

    MALATYA 15°C, 34°C
    Parçalı ve az bulutlu

    VAN 10°C, 26°C
    Parçalı ve az bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR 20°C, 38°C
    Az bulutlu ve açık

    GAZİANTEP 21°C, 37°C
    Az bulutlu ve açık

    SİİRT 23°C, 36°C
    Az bulutlu ve açık

    ŞANLIURFA 23°C, 39°C
    Az bulutlu ve açık
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