



AKDENİZ

Genellikle az bulutlu ve açık, yarın(Perşembe) öğleden sonra bölgenin doğusu ve iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu, bu akşam(Çarşamba) ilk saatlerde Isparta ve Burdur çevreleri ile Antalya'nın iç kesimleri, yarın(Perşembe) Osmaniye il geneli, Hatay'ın kuzey ve batısı ile Adana'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 23°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın(Perşembe) öğleden sonra kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 25°C, 35°C

Az bulutlu ve açık, bu akşam ilk saatlerde iç kesimleri çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR 18°C, 34°C

Parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 24°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın(Perşembe) öğleden sonra kuzey ve batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 17°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 15°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 20°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT 13°C, 29°C

Az bulutlu ve açık



