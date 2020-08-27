Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 27.08.2020 08:37
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.08.2020 09:01
    ABONE OL

    'da feci ! Panelvan traktöre çarptı: 2 ölü, 11 yaralı

    haberine göre 'nın Saruhanlı ilçesinde traktör ile panelvanın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Manisa'da feci kaza: Can pazarı yaşanıyor

    Alınan bilgiye göre, A.Y idaresindeki 45 NN 699 kapalı panelvan, Akhisar yolunun Tirkeş kavşağı yakınlarında M.A. yönetimindeki 45 UB 3159 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle traktör savrularak şarampole devrildi.

    Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

    Sağlık ekipleri, 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 11 kişi çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

    Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Manisa'da feci kaza! Panelvan traktöre çarptı: 2 ölü, 11 yaralı
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri