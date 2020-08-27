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    • 27.08.2020 13:39
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    'de feci ! Lüks araçla tarlaya uçan Uzman Onbaşı Tarık İnce hayatını kaybetti

    haberi... ’nin Şiran ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin, tarlaya devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü (25), hastanede hayatını kaybetti.

    Uzman onbaşı lüks araçla tarlaya uçtu

    Kaza, Şiran ilçesi Yeşilbük Beldesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Şiran Yeşilbük Jandarma Karakolunda görevli, Jandarma Uzman Onbaşı Tarık İnce'nin kullandığı 35 ABY 455 plakalı otomobil, Dumanoğlu mevkinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki tarlaya devrildi.



    Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi.




    Ekiplerin çalışmasıyla otomobilden çıkarılan İnce, ambulansla Şiran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



    Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen, Jandarma Uzman Onbaşı Tarık İnce kurtarılamadı.
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