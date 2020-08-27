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    • 27.08.2020 09:19
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    : 'da korkunç kaza! İşçi servisi elektrik direğine çarptı! Ölü ve yaralılar var

    haberine göre 'da korkunç bir kaza yaşandı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan bir işçi servisi, yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Kaza sonucu araçta bulunanlardan 2'si hayatını kaybederken; 1 ağır 16 kişi ise yaralandı.

    Korkunç kaza! İşçi servisi elektrik direğine çarptı

    Bursa'da servis aracının yol kenarındaki elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

    Bir fabrikada çalışan işçileri taşıyan Ferhat Erol (60) idaresindeki 16 S 1821 plakalı midibüs, Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi Mudanya Yolu mevkisinde kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

    Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden kurtarıldı.

    Kazada ilk belirlemelere göre sürücü Erol ile araçta bulunan Ayşin Güler (47) yaşamını yitirdi.

    Yaralanan 16 kişi ise sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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