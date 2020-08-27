



"ARABANIN ALTINDAN ÇIKARDIK AMA DURUMU İYİ DEĞİLDİ"

Kazayı görerek yardıma koşan kişilerden Mehmet Sağlam, "Arkadaşın şuradaki kokoreççide kokoreç yediğini gördük. Oradan da motora bindi. Hızla virajı alamadan şurada frene bastı, kayarak direkt aracın altına girdi. Zaten çevredeki arkadaşlar, herkes yetişti. Ambulansı aradık geldi. Aracın altından çıkardık ama durumu iyi değildi. Kask takmadığı için kafası ortadan ikiye ayrılmıştı" şeklinde konuştu.