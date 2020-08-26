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    • 26.08.2020 20:34
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    • 26.08.2020 20:37
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    - Harem unda motor arızası! Yolcular panik yaşadı...

    'den Harem'e hareket ettikten kısa süre sonra da motor arızası meydana geldi. personelinin müdahale ettiği arıza nedeniyle kısa süreli panik yaşandı. Vapurdaki araçlar ve yolcular tahliye edildi.

    Sirkeci - Harem vapurunda panik anları!

    Sirkeci - Harem arasında çalışan arabalı vapurda motor arızası yaşandı.

    Sirkeci-Harem arasında çalışan Gayrettepe adlı arabalı vapur saat 19.30 sıralarından Sirkeci'den yolcu ve araçlarla birlikte hareket etti. Kısa bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle vapurda motor arızası oluştu.

    KAPTAN YARDIM ÇAĞRISINDAN BULUNDU
    Kaptan hemen yardım çağrısından bulundu. Denizin ortasında hareketsiz duran vapurun yardımına başka bir vapurun görevlileri yetişerek arabalı vapurun sürüklenmesi önlendi.

    Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiyen ekibi sevk edildi. Kendisine yardım eden vapur sayesinde iskeleye getirilen arabalı vapurdaki yolcu ve araçlar tahliye edilerek başka bir vapura aktarıldı.
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