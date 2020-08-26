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    • Yaşam
    • 26.08.2020 17:57
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    • 26.08.2020 17:57
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    'da talihsiz olay: Bahçede otururken

    ’nın ilçesinde, (26) evinin bahçesinde otururken . Önal hastanede tedaviye alınırken, balkonundan tüfekle rastgele ateş açtığı tespit edilen şüpheli yakalanarak, tutuklandı.

    Talihsiz olay: Başından vuruldu

    ilçesine bağlı Güney Mahallesi'nde dün akşam 21.30 sıralarında yaşanan olayda, evinin bahçesinde oturan 'ın başına nereden geldiği belli olmayan saçmalar isabet etti.

    Kanlar içinde yere yığılan genç, yakınlarının ihbarı üzerine gelen ambulansla Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Önal, yapılan ilk müdahalesinin ardından Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek, tedaviye alındı.

    Olayla ilgili araştırma başlatan Geyve ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin, evinin balkonundan tüfekle rastgele ateş açan T.Ö. olduğunu belirledi.

    Gözaltına alınan ve sabıkalı olduğu öğrenilen T.Ö., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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