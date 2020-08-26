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    • Yaşam
    • 26.08.2020 22:12
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    • 26.08.2020 22:12
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    14 ilin nüfus müdürlüklerindeki işlemler randevulu gerçekleştirilecek! İşte o iller

    İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü, 14 il ve bağlı ilçe nüfus müdürlüklerindeki işlemlerin zorunlu ve acil haller dışında randevulu gerçekleştirileceğini bildirdi. İşte o iller...

    O illerdeki nüfus müdürlüklerinde randevu sistemi

    Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye yönelik alınan kararlar kapsamında 14 ilin nüfus müdürlüklerinde ek tedbirler alındı.

    HANGİ İLLERDE UYGULANACAK?
    Buna göre, Adana, , Ankara, , , , , Gaziantep, , Konya, , , ve Yozgat ile bu illere bağlı ilçe nüfus müdürlüklerinde zorunlu ve acil haller dışında T.C kimlik kartı, pasaport, sürücü belgesi ve adrese ilişkin gibi işlemler geçici süreyle sadece randevulu olarak gerçekleştirilecek.

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