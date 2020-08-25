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    • 26.08.2020 06:39
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    | Meteorolojiden o illere sağanak uyarısı | 26 Ağustos 2020 hava nasıl olacak?

    tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya Kesimi, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte, 26 Ağustos il il tahminleri...

    Meteorolojiden o illere sağanak uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya Kesimi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.


    RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.


    BÖLGELERİMİZDE HAVA
    MARMARA
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Trakya kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    BURSA °C, 32°C
    Parçalı bulutlu

    EDİRNE °C, 34°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    İSTANBUL °C, 30°C
    Parçalı bulutlu

    KOCAELİ °C, 30°C
    Parçalı bulutlu

    EGE
    Parçalı ve az bulutlu, güney ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    İZMİR °C, 34°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KÜTAHYA °C, 31°C
    Parçalı bulutlu

    MANİSA °C, 38°C
    Parçalı ve az bulutlu

    MUĞLA °C, 33°C
    Parçalı ve az bulutlu



    AKDENİZ
    Parçalı ve az bulutlu, iç ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 35°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ANTALYA °C, 33°C
    Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    BURDUR °C, 32°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    HATAY °C, 32°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu

    İÇ ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA °C, 33°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ESKİŞEHİR °C, 30°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KONYA °C, 33°C
    Parçalı ve az bulutlu

    YOZGAT °C, 31°C
    Az bulutlu ve açık


    BATI KARADENİZ
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU °C, 26°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KASTAMONU °C, 31°C
    Parçalı ve az bulutlu

    SİNOP °C, 27°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ZONGULDAK °C, 26°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    AMASYA °C, 36°C
    Parçalı ve az bulutlu

    RİZE °C, 28°C
    Parçalı ve az bulutlu

    SAMSUN °C, 28°C
    Parçalı ve az bulutlu

    TRABZON °C, 27°C
    Parçalı ve az bulutlu



    DOĞU ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ERZURUM °C, 27°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KARS °C, 26°C
    Parçalı ve az bulutlu

    MALATYA °C, 34°C
    Parçalı ve az bulutlu

    VAN °C, 25°C
    Parçalı ve az bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR °C, 37°C
    Az bulutlu ve açık

    GAZİANTEP °C, 36°C
    Az bulutlu ve açık

    SİİRT °C, 35°C
    Az bulutlu ve açık

    ŞANLIURFA °C, 40°C
    Az bulutlu ve açık
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    Haberler Yaşam HAVA DURUMU | Meteorolojiden o illere sağanak uyarısı | 26 Ağustos 2020 hava nasıl olacak?
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