Günlük burç yorumları – 26 Ağustos 2020 Çarşamba

İKİZLER: KARŞI cinsin ilgisini üzerinize çekecek ortamlarda bulunacaksınız. Duygusal konularda yaratıcılığınız artıyor ve paylaşımlarınızda olumlusunuz. Kalbi boş olanlar için, her an her şey olabilir.





YENGEÇ: GEÇMİŞ olaylarla ilgili sorgulamalar geçirebilirsiniz. İsteklerinizi gerçekleştirme konusunda detaylar üzerinde durmanız hiç hoş değil. Geleneksel yönleriniz size zaman kaybettirebilir.