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    Günlük burç yorumları – 26 Ağustos 2020 Çarşamba

    Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 26 Ağustos 2020 Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    Günlük burç yorumları

    Bugün burçları meler bekliyor? İşte 26 Ağustos 2020 Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    KOÇ: BUGÜN güçlü bir mantık içindesiniz.
    İşlek ve kolay iletişim kurabileceğiniz kişilerle birlikte olacaksınız. Düşünceleriniz yeniliklerle pekişecek. Bir akrabanızın sorunlarıyla ilgilenebilirsiniz.



    BOĞA: BUGÜN çevresel koşullarınızı yeniden irdeleme ihtiyacı içindesiniz. Güven duygunuzun pekişmesi, sizin tutumunuzla ilgili gelişiyor. Olaylara isteksiz yaklaşıyorsunuz. İç sesinize güvenebilirsiniz.



    İKİZLER: KARŞI cinsin ilgisini üzerinize çekecek ortamlarda bulunacaksınız. Duygusal konularda yaratıcılığınız artıyor ve paylaşımlarınızda olumlusunuz. Kalbi boş olanlar için, her an her şey olabilir.



    YENGEÇ: GEÇMİŞ olaylarla ilgili sorgulamalar geçirebilirsiniz. İsteklerinizi gerçekleştirme konusunda detaylar üzerinde durmanız hiç hoş değil. Geleneksel yönleriniz size zaman kaybettirebilir.


    ASLAN: ZİHİNSEL yoğunluk yaşadığınız halde, sorumluluk almaya devam ediyorsunuz.
    İş potansiyelinizin mükemmel olduğunu görüyor ve gereğinden fazla kendinize yükleniyorsunuz. Hata yapabilirsiniz.



    BAŞAK: YAKIN dostlarınızın size destek vereceği, yeni konular gündeme gelecek. Ani değişimlerin size kazandıracağı hiçbir şey yok ve temkinli yapınızı ispat edeceksiniz. Kendinize güvenmeyi sürdürün.



    TERAZİ: GEREKSİZ alınganlık gösterebilirsiniz.
    Çevre ilişkilerinizin olumsuz etkilenmesini istemiyorsanız, fiziksel enerjinizi sportif olaylarda kullanmamalı ve arkadaşlarınızın kalbini kırıcı konuşmamalısınız.


    AKREP: BUGÜN partnerinizle işbirliği içinde olmanız, kazançlarınızla ilgili ortak kararlar almanızı sağlayacak. Yaşamınızı kendi istekleriniz dahilinde yönlendirmek isteyebilir ve yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz.

    YAY: DÜŞÜNCELERİNİZDEN taviz vermek istemiyorsunuz. Size sunulacak teklifler karşısında bocalayabilirsiniz. Olayları görecelik kavramıyla bağdaştırdığınız için hata kaybını minimuma indirebiliyorsunuz.

    OĞLAK: CANLI ve neşelisiniz. Uçuk istekleriniz var. Kan bağı içinde olduğunuz kişilerle ortak aktiviteler üretebilirsiniz. Onlara karşı kendinizi sorumlu hissediyor ve farklı duyguyla yaklaşıyorsunuz.


    KOVA: ENTELEKTÜEL çalışmalara önem vermeniz, içsel enerjinizi güçlendiriyor.
    Olumlu yansımalarla yaşamaktan ve işinize yoğunlaşmaktan mutlu olduğunuz için karşılığını beklemek en doğal hakkınız.

    BALIK: TOPLUMSAL konularda sezgileriniz çok güçlü. İlişkilerinizde yaşadığınız olayların çoğu, sizin özgün ve değişik bakış açınızdan ileri geliyor. Partnerinizin fikirlerinden olumlu etkileneceksiniz.
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