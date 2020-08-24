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    • 25.08.2020 06:33
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    | Hava sıcaklıkları yükseliyor | 25 Ağustos İstanbul'da hava nasıl olacak?

    tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Peki İstanbul’da hava nasıl olacak? İşte, 25 Ağustos Salı il il tahminleri ve MGM hava durumu raporu.

    Hava sıcaklıkları yükseliyor

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 1 ila 3 derece artarak, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.


    RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.



    BÖLGELERİMİZDE HAVA
    MARMARA
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    BURSA °C, 32°C
    Az bulutlu ve açık

    EDİRNE °C, 35°C
    Az bulutlu ve açık

    İSTANBUL °C, 30°C
    Az bulutlu ve açık

    KOCAELİ °C, 32°C
    Az bulutlu ve açık

    EGE
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    İZMİR °C, 33°C
    Az bulutlu ve açık

    KÜTAHYA °C, 33°C
    Az bulutlu ve açık

    MANİSA °C, 37°C
    Az bulutlu ve açık

    MUĞLA °C, 35°C
    Az bulutlu ve açık



    AKDENİZ
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 36°C
    Az bulutlu ve açık

    ANTALYA °C, 34°C
    Az bulutlu ve açık

    BURDUR °C, 35°C
    Az bulutlu ve açık

    HATAY °C, 34°C
    Az bulutlu ve açık

    İÇ ANADOLU
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA °C, 33°C
    Az bulutlu ve açık

    ESKİŞEHİR °C, 33°C
    Az bulutlu ve açık

    KONYA °C, 32°C
    Az bulutlu ve açık

    YOZGAT °C, 29°C
    Az bulutlu ve açık



    BATI KARADENİZ
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU °C, 31°C
    Az bulutlu ve açık

    KASTAMONU °C, 32°C
    Az bulutlu ve açık

    SİNOP °C, 27°C
    Az bulutlu ve açık

    ZONGULDAK °C, 27°C
    Az bulutlu ve açık

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    AMASYA °C, 33°C
    Az bulutlu ve açık

    RİZE °C, 29°C
    Az bulutlu ve açık

    SAMSUN °C, 28°C
    Az bulutlu ve açık

    TRABZON °C, 27°C
    Az bulutlu ve açık

    DOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    ERZURUM °C, 25°C
    Az bulutlu ve açık

    KARS °C, 23°C
    Az bulutlu ve açık

    MALATYA °C, 32°C
    Az bulutlu ve açık

    VAN °C, 23°C
    Az bulutlu ve açık

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR °C, 36°C
    Az bulutlu ve açık

    GAZİANTEP °C, 34°C
    Az bulutlu ve açık

    SİİRT °C, 34°C
    Az bulutlu ve açık

    ŞANLIURFA °C, 38°C
    Az bulutlu ve açık
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