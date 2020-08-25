Günlük burç yorumları – 25 Ağustos 2020 Salı

Bugün burçları meler bekliyor? İşte 25 Ağustos 2020 Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

KOÇ: YAŞAM savaşı verilen her sürecin sonunda kilitlenebildiğimiz tek yer kendi sağlığımız. Koşulların şarj makinesi gibi çalıştığı günlük hayatın stresini atabilmek için, sohbet ortamları sizi mutlu ediyor. Bugünlerde aşk hayatınızda atacağınız adımlar uzun vadeli ilişkiler getirebilir. İş konusunda kendinizi güzel girişimler içerisinde bulabilirsiniz.





BOĞA: ZAMANLA deneyimlerinizi bir yapı taşı gibi kullanarak yükseliyorsunuz.

Nerede gerekli bağlantıları yapacağınızı, çevrenizle ilişkilerinizin hangi ortamlarda avantaja dönüşeceğinin bilincindesiniz. Sorumluluklarınızdan uzaklaşmak iyi gelebilir. Kişisel gelişiminizin bir parçası da sorumluluklarınız olacağı için yapmak istediklerinizi planlarken bulabilirsiniz.





İKİZLER: KISA bir zaman diliminde özel bir konu gelişirken, gününüzün büyük bir kısmını ayırdığınız bazı işleri göz ardı ediyorsunuz.

Hobi niteliğinde bakmanız gereken bu tür anlara dikkat etmelisiniz.





YENGEÇ: DOSTLARINIZLA yaptığınız sohbetlerde, keyifle dinleniyorsunuz. Fakat konusu edilen bazı güncellikler sizin ilgi alanınız dışına taşabilir. Bu tür durumlarda; mutlak şekilde kendinizi koşullandırmayın. Akşam saatleri çok düşünebilirsiniz. Zamanınızı kendinize ayırmak, önceliklerinizi belirlemek isteyebilirsiniz. Hayattan kendinizi biraz soyutlamak iyi gelecektir.