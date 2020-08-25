Günlük burç yorumları – 25 Ağustos 2020 Salı

Bugün burçları meler bekliyor? İşte 25 Ağustos 2020 Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ: YAŞAM savaşı verilen her sürecin sonunda kilitlenebildiğimiz tek yer kendi sağlığımız. Koşulların şarj makinesi gibi çalıştığı günlük hayatın stresini atabilmek için, sohbet ortamları sizi mutlu ediyor. Bugünlerde aşk hayatınızda atacağınız adımlar uzun vadeli ilişkiler getirebilir. İş konusunda kendinizi güzel girişimler içerisinde bulabilirsiniz.
BOĞA: ZAMANLA deneyimlerinizi bir yapı taşı gibi kullanarak yükseliyorsunuz.
Nerede gerekli bağlantıları yapacağınızı, çevrenizle ilişkilerinizin hangi ortamlarda avantaja dönüşeceğinin bilincindesiniz. Sorumluluklarınızdan uzaklaşmak iyi gelebilir. Kişisel gelişiminizin bir parçası da sorumluluklarınız olacağı için yapmak istediklerinizi planlarken bulabilirsiniz.
İKİZLER: KISA bir zaman diliminde özel bir konu gelişirken, gününüzün büyük bir kısmını ayırdığınız bazı işleri göz ardı ediyorsunuz.
Hobi niteliğinde bakmanız gereken bu tür anlara dikkat etmelisiniz.
YENGEÇ: DOSTLARINIZLA yaptığınız sohbetlerde, keyifle dinleniyorsunuz. Fakat konusu edilen bazı güncellikler sizin ilgi alanınız dışına taşabilir. Bu tür durumlarda; mutlak şekilde kendinizi koşullandırmayın. Akşam saatleri çok düşünebilirsiniz. Zamanınızı kendinize ayırmak, önceliklerinizi belirlemek isteyebilirsiniz. Hayattan kendinizi biraz soyutlamak iyi gelecektir.
ASLAN: ÇALIŞMA hayatınız ile neredeyse iç içe giren özel yaşamınızı değerlendirirken, olaylara biraz felsefi bakmaya çalışın.
İpler elinizde olmasa da, çok sesliliğe karşı yaklaşımlarınızı ılımlı hale getirin. Arkadaşlarınızla bir arada bulunmak, onlarla fikir alışverişi yapmak ve onlara zaman ayırmak size çok iyi gelebilir. Özel hayatınızda bir hareketlenme olacaktır.
BAŞAK: SEVDİĞİNİZ kişi ile ilgili konularda mantığın yerini iyi ayarlamalısınız. Çünkü, öyle yanıtlar veriyorsunuz ki, bir an donup kalıyor. Kurulan sistemin maddi temeller üzerinde inşa edildiği bir gerçek. Bugünlerde kendinizi duygusal olarak hazır hissetmediğiniz konularda zorlamamalı ve sadece güvence ihtiyacınız üzerinden kararlar almamalısınız.
TERAZİ: HER konuda mantığın getirdiği alternatifleri en iyi şekilde birleştirebiliyorsunuz.
İşinizle ilgili meydana gelebilecek gecikmede, tepkisizliğine yol açacak çevre etkileşimlerinden uzak kalmaya çalışın. Sosyal ortamlarda kendinizi göstermeyi tercih edebilirsiniz. İşiniz konusunda vizyonunuzu genişletecek yeni ilhamlarla dolabilir ve yeni planlamalar yapabilirsiniz
AKREP: MADDİ çıkmazlarda, içinde bulunulan durum ne gerektiriyorsa, onu yapıyorsunuz.
Tevazu içinde hislerle hareket ettiğiniz zaman, hiç arzu etmediğiniz sonuçlara varabiliyorsunuz. Dikkatli olun. Sadece mantığınıza değil kalbinize de güvenmeyi seçip olaylara farklı çerçeveden bakabilmelisiniz. Tarafsızlığınızı korumak isteyebilirsiniz, bunun için çaba gösterin.
YAY: MADDİ konulardaki değerlendirmeleriniz son derece göreceli. Bugün değerli olan, yarın gözünüzde değerini yitiriyor.
Direkt olarak sizin performansınızı yansıtacak konularda dikkatli olmalısınız. Bugünlerde dostlarınıza vereceğiniz ilham ve fikirler size iyi hissettirebilir ayrıca bugün bazı kişilere iyilik de yapmak isteyebilirisiniz.
OĞLAK: DUYGUSAL yaşamınızda ciddi, nazik ve entelektüel bir kişiye özlem duymanız gerekmiyor. Gerekli esnekliği gösterip, eleştiri mekanizmasını çalıştırmazsanız, olumlu tepkileri yakalayabileceksiniz.Kararsızlıklarınızın bittiği ve kendinizi daha net hissettiğiniz bir günde olabilirsiniz. Günü ikiye bölebilir ilk yarısında tamamen işinize odaklanabilirsiniz.
KOVA: HİSLERİNİZİ; sık sık kaybolma tehlikesi yaşadığınız geniş bir dünyaya yayarak yaşamak yerine, daha mütevazı ve dar bir alanda ifade etmeye çalışsanız, mutlu olduğunuz anların sayısı daha da artacak. İyi hissedeceğiniz ve çevrenize de verimli olabileceğiniz bir gündesiniz. Niyetlerinizi eyleme dökerken zorlandığınız noktaları tek başınıza aşmayı tercih edebilirsiniz
BALIK: ASIL zor olan konunun; iki kişinin bir araya gelebilmesini sağlayacak yeterli koşulları yaratmak olduğunu biliyorsunuz.
Bu nedenle aşırı tavizkar davranıyor ve his dengeleriniz alt-üst oluyor. Bu aralar tamamen dinlemeye ve eğlenmeye vakit ayırmayı tercih edebilirsiniz. Sosyal olarak olumlu bir günde olduğunuz için arkadaşlarınız tarafından çokça aranabilirsiniz