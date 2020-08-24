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    • 24.08.2020 13:21
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    • 24.08.2020 13:59
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    Son dakika: ’da magandaların “” terörü kamerada! Vatandaşın canını böyle tehlikeye attılar

    Son dakika haberi... 'un çeşitli noktalarında otomobille farklı zamanlarda seyreden 7 ayrı sürücü, araçların arasında defalarca "" atarak adeta trafikte terör estirdi. Hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye atarak yürekleri ağızlara getiren magandalar, o anları bir de sosyal medyada paylaştı. ekipleri, trafiği tehlikeye sokan magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

    'da otomobille trafiğe çıkarak sokak ve caddelerde kuralları hiçe sayan magandalara bir yenileri daha eklendi. Ağır para cezaları ve uygulamalara rağmen mega kentte trafik terörü devam ediyor.



    Son olarak E-5 Karayolu Mecidiyeköy, Çağlayan, Merter ve Sefaköy mevkisinde, Otoyolu Güzeltepe mevkisinde ve yolunda 7 ayrı sürücü, trafiğe çıkarak ilerlemeye başladı. Sürücüler bir süre sonra araçların arasında defalarca "" atarak trafiği tehlikeye düşürmeye başladı.



    TRAFİĞİ TEHLİKEYE DÜŞÜRDÜLER
    Dakikalarca bu şekilde giden magandalar hem kendi hem arkadaşlarının hem de sürücülerin canını hiçe saydı. Yürekleri ağızlara getiren o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.



    ekipleri, trafiği tehlikeye sokan magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

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    Haberler Yaşam Son dakika: İstanbul’da magandaların “makas” terörü kamerada! Vatandaşın canını böyle tehlikeye attılar
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