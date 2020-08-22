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    • 22.08.2020 07:04
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    Son dakika: lerinden drift ve makas denetimi! 37 araç trafikten men edildi

    Son dakika haberi... Emniyet Müdürlüğü leri trafikte tehlikeli araç kullanan ve drift yapan sürücülere karşı denetim yaptı. Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı. Yapılan denetim kapsamında 37 araç da trafikten men edildi.

    Ekipler düğmeye bastı! Onlarca araç trafikten men edildi
    Emniyet Müdürlüğü, trafikte makas atıp drift yaparak tehlikeli araç kullanan sürücülere karşı denetim yaptı. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü leri Anadolu yakasında D-100 karayolu üzerinde yaptığı hareketli denetimlerde 32 araca abart egzozdan ayrı ayrı 1228 TL, 39 araca ise makas atmaktan 1228 TL para cezası kesti.



    Ayrıca ekipler alkollü araç kullanan 20 sürücüye ve hıfzıssıhha kanununa uymayan 22 vatandaşa cezai işlem uyguladı. Yapılan denetim kapsamında 37 araç da trafikten men edildi.
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