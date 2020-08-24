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    • 24.08.2020 07:04
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    Son dakika: 'daki orman ına havadan müdahale tekrar başladı

    Son dakika haberine göre, 'nın Kozan ilçesinde devam eden orman ına havanın aydınlanmasıyla havadan müdahale edilmeye tekrar başlandı. Adana ve çevre illerden gelen 90'dan fazla arazöz ve ekip ise karadan yangının büyümesini önlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

    Adana'daki yangına müdahale tekrar başladı

    'nın Kozan ilçesinde devam eden orman ına havanın aydınlanmasıyla havadan müdahale edilmeye tekrar başlandı.

    Dün öğle saatlerinde Kozan'ın Kuyubeyli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Şu ana kadar 200 hektardan fazla ormanlık alanda zarara yol açan yangına, dün havanın kararması nedeniyle ara verilen havadan müdahale sabahın erken saatlerinde tekrar başladı.

    Bölgede sorti yapan 2 yangın söndürme uçağı ve 6 yangın söndürme helikopteri, alevlerin ilerlemesini durdurmaya çalışıyor.

    Adana ve çevre illerden gelen 90'dan fazla arazöz ve ekip ise karadan yangının büyümesini önlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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