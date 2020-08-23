BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 13°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 11°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 21°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 18°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Rize çevreleri ile Artvin kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 16°C, 31°C

Parçalı bulutlu

RİZE 19°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 19°C, 28°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 20°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu