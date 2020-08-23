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    • 23.08.2020 21:21
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    Son dakika... Valisi Süleyman Elban: Kozan'daki sürüyor 6 köy boşaltıldı

    Son dakika haberi... Valisi Süleyman Elban Kozan'daki orman a ilişkin "Tedbiren bölgedeki 6 köy boşaltıldı, yanan alan 150 hektarı geçti. Yangın sürüyor, ekiplerimizin söndürme çalışmaları da devam ediyor." açıklaması yaptı.

    Kozan'daki yangın sürüyor 6 köy boşaltıldı

    Son dakika haberi... Valisi Süleyman Elban Kozan'daki orman a ilişkin konuştu.

    İşte o açıklamalar:

    Tedbiren bölgedeki 6 köy boşaltıldı, yanan alan 150 hektarı geçti. Yangın sürüyor, ekiplerimizin söndürme çalışmaları da devam ediyor.

    Çok şükür can kaybımız yok. Bölgedeki kuvvetli rüzgar, yangını kontrol altına almamızı zorlaştırıyor. Yangının, 'nin Kadirli ilçesine sıçrama ihtimali var, ona karşı da tedbirlerimizi aldık.

    Burada iki önceliğimiz var. İlki, buradaki insanlarımızın ve hayvanlarının yangından etkilenmemesini sağlamak, ki bunu yaptık şu ana kadar. Diğeri de yangını kontrol altına alabilmek, bunun için de çalışmalarımız sürüyor.

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