Kanser hastası minik Duru'nun hayatı, 4 milyonluk tedaviye bağlı... İstanbul'da yaşayan Bahar ve Orhan Eryiğit çiftinin kızları Duru (1.5), henüz 7 aylıkken kansere yakalandı. Karın bölgesinden 1 kilogram ağırlığında tümör alındı. Tedavi boyunca gördüğü 8 kür ağırlaştırılmış kemoterapi ve 21 kür radyoterapinin hiçbiri hastalığı atlatmasına çare olmadı.
Doktorlar, son çarenin anti-GD2 tedavisi olduğunu açıkladı. Ailenin maddi durumu, 4 milyon liralık tedaviyi karşılayamadı. Eryiğit ailesinin başlattığı kampanyaya yardım yağdı. Şimdiye kadar 1.5 milyon liradan fazla para toplandı. Anne Eryiğit, "Belki Duru'nun kalıcı şifası bu ilaçta. Dualarınızı eksik etmeyin. Allah Durumuzu bize bağışlasın" ifadesini kullandı.
Ziraat Bankası İzmir Balçova Şubesi IBAN numarası: TR550001000808536637365003
İstanbul Nato Yolu Şubesi IBAN Numarası: TR060001002624536637365004
Doktorlar, son çarenin anti-GD2 tedavisi olduğunu açıkladı. Ailenin maddi durumu, 4 milyon liralık tedaviyi karşılayamadı. Eryiğit ailesinin başlattığı kampanyaya yardım yağdı. Şimdiye kadar 1.5 milyon liradan fazla para toplandı. Anne Eryiğit, "Belki Duru'nun kalıcı şifası bu ilaçta. Dualarınızı eksik etmeyin. Allah Durumuzu bize bağışlasın" ifadesini kullandı.
Ziraat Bankası İzmir Balçova Şubesi IBAN numarası: TR550001000808536637365003
İstanbul Nato Yolu Şubesi IBAN Numarası: TR060001002624536637365004