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    • Yaşam
    • 24.08.2020 Gazete
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    hastası minik 'nun ailesi ’ye çağrı yaptı: Dua ve yardım bekliyoruz

    , 7 aylıkken e yakalandı. İyileşmesi 4 milyon liralık tedaviye bağlıydı. Paranın yalnızca 1.5 milyon lirası toplandı. Aile, tüm ’ye çağrı yaptı: Dua ve yardım bekliyoruz

    Acil durum
    Kanser hastası minik 'nun hayatı, 4 milyonluk tedaviye bağlı... 'da yaşayan Bahar ve Orhan Eryiğit çiftinin kızları Duru (1.5), henüz 7 aylıkken e yakalandı. Karın bölgesinden 1 kilogram ağırlığında tümör alındı. Tedavi boyunca gördüğü 8 kür ağırlaştırılmış kemoterapi ve 21 kür radyoterapinin hiçbiri hastalığı atlatmasına çare olmadı.



    Doktorlar, son çarenin anti-GD2 tedavisi olduğunu açıkladı. Ailenin maddi durumu, 4 milyon liralık tedaviyi karşılayamadı. Eryiğit ailesinin başlattığı kampanyaya yardım yağdı. Şimdiye kadar 1.5 milyon liradan fazla para toplandı. Anne Eryiğit, "Belki Duru'nun kalıcı şifası bu ilaçta. Dualarınızı eksik etmeyin. Allah Durumuzu bize bağışlasın" ifadesini kullandı.


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