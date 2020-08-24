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    • 25.08.2020 05:40
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    'nın Keçiören ilçesinde 16 hırsızlık olayının şüphelisi yakalandı

    'nın Keçiören ilçesinde yaptığı ileri sürülen zanlı yakalandı. Zanlının hırsızlık, , yağma, gasp, , güveni kötüye kullanma, kasten yaralama gibi suçlardan toplam 36 suç kaydının bulunduğu belirtildi.

    16 hırsızlık olayının şüphelisi yakalandı

    'nın Keçiören ilçesinde yaptığı ileri sürülen zanlı yakalandı.

    Alınan bilgilere göre, Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede meydana gelen faali meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma yaptı.

    Ekipler, 16 ayrı evden hırsızlık yaptığı ileri sürülen Erkan S'yi kısa sürede yakaladı.

    36 SUÇ KAYDI VAR!
    Zanlının hırsızlık, , yağma, gasp, , güveni kötüye kullanma, kasten yaralama gibi suçlardan toplam 36 suç kaydının bulunduğu belirtildi.

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