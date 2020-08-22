Ölüdeniz Mahallesi Kıdrak mevkisindeki ormanlık alanda, dün saat 22.00 sıralarında orman yangını çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangına, Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 10 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 5 tanker ile 60 yangın söndürme işçisi ve 3 itfaiye aracı müdahale etti.







Havanın karanlık olması nedeniyle havadan müdahale yapılamayan yangında, alevlerin yakındaki bir otele yaklaşması korkulu anlar yaşattı.







Otel çalışanları ve tatilciler de söndürme çalışmalarına destek verdi. Karadan 6 saat süren müdahale ile yangın söndürüldü. 1 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.