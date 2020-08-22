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    • 22.08.2020 11:32
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    : Fethiye'deki orman ı 6 saatte söndürüldü! Çıkış nedeni araştırılıyor

    haberi... 'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman ı, karadan müdahale ile 6 saatte söndürüldü. İlk belirlemelere göre, yangında 1 hektar ormanlık alan küle döndü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

    Ölüdeniz Mahallesi Kıdrak mevkisindeki ormanlık alanda, dün saat 22.00 sıralarında orman ı çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangına, Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 10 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 5 tanker ile 60 yangın söndürme işçisi ve 3 itfaiye aracı müdahale etti.



    Havanın karanlık olması nedeniyle havadan müdahale yapılamayan yangında, alevlerin yakındaki bir otele yaklaşması korkulu anlar yaşattı.



    Otel çalışanları ve tatilciler de söndürme çalışmalarına destek verdi. Karadan 6 saat süren müdahale ile yangın söndürüldü. 1 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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