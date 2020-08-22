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    • 22.08.2020 10:58
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    • 22.08.2020 11:23
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    Son dakika: Beykoz'da kamp alanında şok eden ölüm: Arkadaşları kayalıklarda buldu

    Son dakika haberine göre, Beykoz Riva'da arkadaşlarıyla kamp yapan gencin cesedi bulundu. Polis ekipleri kamp içerisini güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı. Polis, gencin kayalıklardan düşmüş olma ihtimali üzerinde duruyor.

    Olay Riva Mahallesi Mehmetçik Caddesi'nde bulunan kamp alanında meydana geldi. (28) arkadaşlarıyla birlikte gece kampa geldi. Sabah kampa gelenler arkadaşlarını göremeyince çevredeki aramaya başladı.




    Demir, kamp alanındaki kayalıklarda hareketsiz bir şekilde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi.



    Kayalıklara inen bir polis memuru, Cengiz Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, gencin arkadaşlarından bilgi aldı. Gencin arkadaşları olayın şokunu uzun süre üzerlerinden atamadı.




    İtfaiye ekipleri kayalıklardaki cesedi çıkarmak için çalışma başlattı. Polis ekipleri kamp içerisini güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı. Polis, gencin kayalıklardan düşmüş olma ihtimali üzerinde duruyor.

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