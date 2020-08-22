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    • 22.08.2020 10:33
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    • 22.08.2020 10:33
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    Son dakika: 'da hırsızlık yaptı yüzü bile kızarmadı: Cezalar bizi yıldıramaz, yıpratır

    Son dakika haberine göre, ’da otobüs durağında bekleyen H.Ş.'nin (14), cebindeki cep telefonunu alıp kaçan  (22), güven lerince bir apartmanın merdiveninde yakalandı. Kız çocuğunun şüphelinin peşinden koştuğu anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, tutuklanan Aslan, adliyeye sevk edildiği sırada “Cezalar bizi yıldıramaz, sadece yıpratır” dedi.

    Olay, Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi'nde yaşandı. Annesiyle birlikte otobüs durağında bekleyen H.Ş. adlı kız çocuğunun cebindeki cep telefonu, arkadan yaklaşan şüpheli tarafından çalındı. Durumu fark eden çocuk, şüphelinin peşinden koştu ancak yakalayamadı.



    Kovalamacayı gören Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı güven leri, şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Çevrede arama başlatan ekipler, bir apartmanın merdivenine saklanan şüpheliyi, yakaladı.



    Üzerinden çalınan cep telefonu çıkan şüphelinin olduğu belirlendi. Aslan'ın daha önce Kuruköprü Mahallesi'nde de başka bir kişinin cep telefonunu aynı yöntemle çaldığını saptandı.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsa Aslan, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Cezalar bizi yıldıramaz, sadece yıpratır" dedi. Aslan, mahkemece tutuklandı.





    Kız çocuğunun şüphelinin peşinden koştuğu anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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