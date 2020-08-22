Duru Bebek Sağlığına kavuşmak için ‘umut’ bekleyişinde! Valilik onaylı bir kampanya başlatıldı

O TEDAVİYE İHTİYACI VAR

Tedaviler ardından yapılan tetkik ve tahliller sonucunda Duru Eryiğit'in vücudunda kalıntılar olduğu belirlendi. Bu süreç ardından Duru'nun sağlığına kavuşabilmesi için AntiGD2 Tedavisi (Qarziba-Dinutuximab) görmesi gerekiyor…

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmayan ve yüksek maliyeti olan bu ilacın karşılanması için Bahar ve Orhan Eryiğit çifti İstanbul Valiliği'ne başvurarak onaylı bir destek kampanyası başlattı.