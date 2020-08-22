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    • Yaşam
    • 22.08.2020 Gazete
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    'ten 'ı' rezaleti!

    , yeni bir rezalete imza attı. Yeni içeriği “”, ı yaptığı gerekçesiyle büyük tepki topladı. Pedofiliyi özendirdiği nedeniyle tepki çeken yapımın yayından kaldırılması için imza kampanyası başlatıldı.

    Net rezalet!
    Türkiye'de ve dünyada toplum ahlakını bozmaya yönelik yaptığı yayınlarla tepki çeken Netflix, yeni rezalete imza attı. Başrolünde 11 yaşında bir kızın rol aldığı "Cuties" adlı filmde küçük çocuklar cinsel obje olarak yer alıyor. Tüm dünyadan tepki çeken film sonrası özür dileyen Netflix, yayını hala durdurmadı. Film, sosyal medyada dünya gündemini oturdu. Pedofiliyi özendirdiği nedeniyle tepki çeken yapımın yayından kaldırılması için imza kampanyası başlatıldı.



    KALDIRILMASI İÇİN KAMPANYA KALDIRILDI

    Twitter;

    Böyle bir rezillik görmedim. Büyük skandal.

    Çocuklarımızı korumalıyız.

    Bu platform ını ve pedofiliyi teşvik etmekte, suç işlemektedir.

    Gençlerimiz bu zehri yutmaz.

    Üyelikten çıkıyorum.

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    Haberler Yaşam Netflix'ten 'çocuk istismarı' rezaleti!
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