Türkiye'de ve dünyada toplum ahlakını bozmaya yönelik yaptığı yayınlarla tepki çeken Netflix, yeni rezalete imza attı. Başrolünde 11 yaşında bir kızın rol aldığı "Cuties" adlı filmde küçük çocuklar cinsel obje olarak yer alıyor. Tüm dünyadan tepki çeken film sonrası özür dileyen Netflix, yayını hala durdurmadı. Film, sosyal medyada dünya gündemini oturdu. Pedofiliyi özendirdiği nedeniyle tepki çeken yapımın yayından kaldırılması için imza kampanyası başlatıldı.
KALDIRILMASI İÇİN KAMPANYA KALDIRILDI
Twitter;
Böyle bir rezillik görmedim. Büyük skandal.
Çocuklarımızı korumalıyız.
Bu platform çocuk istismarını ve pedofiliyi teşvik etmekte, suç işlemektedir.
Gençlerimiz bu zehri yutmaz.
Üyelikten çıkıyorum.
KALDIRILMASI İÇİN KAMPANYA KALDIRILDI
Twitter;
Böyle bir rezillik görmedim. Büyük skandal.
Çocuklarımızı korumalıyız.
Bu platform çocuk istismarını ve pedofiliyi teşvik etmekte, suç işlemektedir.
Gençlerimiz bu zehri yutmaz.
Üyelikten çıkıyorum.