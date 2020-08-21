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    • 22.08.2020 05:57
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    Son dakika: 'da fabrikası alev alev yandı! Çok sayıda araç müdahale etti

    Son dakika haberine göre 'nın Seyhan ilçesinde kağıt ve plastik fabrikası alev alev yandı. nedeniyle fabrikada büyük çapta hasar meydana geldi. Büyük oranda kontrol altına alınan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

    Fabrika alev alev yandı! Korku dolu anlar
    Merkez Seyhan ilçesi Yenidam Mahallesi'ndeki kağıt ve plastik fabrikasında saat 03.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.



    Kağıt ve plastik ürünler nedeniyle kısa sürede büyüyen yangın kısa sürede fabrikanın tamamına yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile polis ekibi gönderildi. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları ve iş makinalarının yardımıyla sonucu büyük ölçüde kontrol altına alındı.



    Yangın nedeniyle, fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, yaklaşık 5 bin metrekarelik fabrikanın sacdan yapılma çatısı da yoğun ısı nedeniyle çöktü.



    Çok sayıda itfaiye aracı ve su tanklarıyla alevleri söndürme çalışması devam ediyor.
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