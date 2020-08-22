Motosiklet, su kanalına düşerek devrildi. Sürücü İsmail Öznam, yaralanırken kaza anı sürücünün kask kamerasına yansıdı. Acı içinde yerde kalan yaralı sürücüye, yoldan geçen Dr. Şimşek Aydın yaptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesi yapılan sürücüyü İnebolu Devlet Hastanesi'nde kaldırdı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.