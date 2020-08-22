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    • 22.08.2020 17:18
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    • 22.08.2020 17:22
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    Freni boşalan tır dehşet saçtı! Otoparka daldı 5 aracı biçti

    'da sıfır araçları taşıyan bir tırın freni boşaldı. Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği araç yol kenarındaki otoparka dalarak 5 aracı adeta biçti. Kazada 1 kişi yaralandı.

    Freni boşalan tır dehşet saçtı

    Elazığ'da sıfır araç taşıyan tır, freni boşalması sonucu otoparka dalarak 5 aracı biçti, kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, Keban ilçesinde bir alabalık tesisi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sıfır araç taşıyan 06 AL 4845 plakalı tır, freni boşalması sonucu duramayarak otoparka daldı. Park halindeki 5 aracı biçen tır, ağaca çarparak durabildi.

    Çarpmanın etkisi ile araçlarda maddi hasar meydana gelirken ağaç ise devrildi. Kazada tır sürücüsü yaralandı. Kaza anında şans eseri kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
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