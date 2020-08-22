İstanbul'da trafikte yol verme kavgası kanlı bitti





Olay, Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi Saltanat Kapısı önünde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, Beşiktaş'tan Karaköy istikametine giden hafif ticari araç içerisindeki iki kişi ile aynı yönde ilerleyen motosiklet sürücüsü arasında yol tartışması çıktı. Motosiklet sürücüsü Burak P. tartıştığı kişilere küfür edince hafif ticari araçtaki iki kişi aşağıya inerek motosiklet sürücüsü ile kavga etti. Yaşar A. motosiklete tekme attı. Düşen motosiklet, kavgayı ayırmak için duran taksinin kapısına vurdu. Takside hasar oluştu.