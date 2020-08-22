Eşinin kısırlaştırma operasyonu geçirdiğini iddia etti, 2 milyon liralık dava açtı!

İstanbul'da yüksek mimar Beyza Ö.H., 5 yıllık eşi diş hekimi İbrahim H.'ye 2 milyon liralık boşanma ve aylık 20 bin liralık nafaka davası açtı. Kocasının üçüncü evliliğini kendisiyle yaptığını ancak evliliğin yolunda gitmediğini belirten Beyza Ö.H., en son yaşanan kavgada ayak kemiğinin kırıldığını, eşine hakaret ve yaralama suçundan ceza davası açıldığını söyledi. Eşinin Başakşehir'deki villası ile diğer bazı taşınmazlarına tedbir koyduran Beyza Ö.H., kendisinin haberi ve izni olmadan eşinin vazektomi (erkeklerde kısırlaştırma) operasyonu olduğunu ve bu operasyonla birlikte artık çocuk sahibi olma ihtimalinin de kalmadığını iddia etti. Beyza Ö.H., vazektomi operasyonu geçiren erkeklerin evli ise eşinden yazılı izin alması gerektiğinin de altını çizdi. Eşinin açtığı davaya cevap veren İbrahim H. ise iddiaların tamamen asılsız olduğunu, kısırlaştırma operasyonu da geçirmediğini söyledi.
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ALİ OKTAY