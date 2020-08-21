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    • Yaşam
    • 21.08.2020 Gazete
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    , 'ın Jezero kraterine giden rehber olacak

    'nü araştıran öğretim üyesi Prof. Dr. , elde edilecek verilerin, 'ın Jezero kraterine giden rehber olacağını söyledi.

    Salda rehber oldu
    2007'den bu yana 'nde bilimsel araştırmalar yapan öğretim üyesi Prof. Dr. , verilerin 'a gönderilen keşif aracı için yol gösterici olduğunu belirtti. adına Salda'ya gelen Şikago'daki Purdue Üniversitesi Yer ve Gezegen Bilimleri Bölümü'nden Dr. Briony Horgan'la çalışmalar yapan Prof. Dr. Balcı, "Salda Gölü ile Mars'taki Jezero kraterinde bulunan karbonatlar birbirine çok benziyor. Dünyada bu özelliği taşıyan tek göl Salda" diye konuştu.
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