2007'den bu yana Salda Gölü'nde bilimsel araştırmalar yapan İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nurgül Çelik Balcı, verilerin Mars'a gönderilen keşif aracı için yol gösterici olduğunu belirtti. NASA adına Salda'ya gelen Şikago'daki Purdue Üniversitesi Yer ve Gezegen Bilimleri Bölümü'nden Dr. Briony Horgan'la çalışmalar yapan Prof. Dr. Balcı, "Salda Gölü ile Mars'taki Jezero kraterinde bulunan karbonatlar birbirine çok benziyor. Dünyada bu özelliği taşıyan tek göl Salda" diye konuştu.