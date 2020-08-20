MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin güneydoğusu ve İstanbul çevreleri ile Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğu, Balıkesir'in kuzey ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 18°C, 28°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE 20°C, 33°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 21°C, 28°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 21°C, 28°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı