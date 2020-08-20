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    • 21.08.2020 06:11
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    • 21.08.2020 06:11
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    Son dakika: ’da gece yarısı paniği

    Son dakika haberine göre, ’da 10 katlı apartmanın altında bulunan bir markette meydana gelen paniğe neden oldu. Yangın esnasında zaman zaman patlama sesleri duyulurken dumandan etkilenen 2 kişiye olay yerine gelen ambulanslarda müdahale edildi.

    Kartal’da gece yarısı yangın paniği

    Yangın, saat 04.00 sıralarında Soğanlık Yeni Mahallesi Peyami Safa sokakta bulunan 10 katlı bir binanın alt katındaki bir markette çıktı. Dumanları gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.



    Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi alarak vatandaşları yanan markete yaklaştırmadı.



    2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
    Zaman zaman patlama seslerinin geldiği yangın paniğe neden olurken seslerin market raflarında bulunan ürün ambalajlarından kaynaklı olabileceği bildirildi. Dumandan etkilenen 2 kişiye olay yerindeki ambulanslarda müdahale edildi.



    DIŞARI ÇIKTIĞIMIZDA MARKET YANIYORDU
    Yanan marketin karşısındaki binada oturan Döndü Çakmak, "Üst katta oturuyordum ben, patlama sesiyle uyandım, sürekli patlamalar duyuyorduk. Kendimizi dışarı attık, çıktığımızda market yanıyordu" şeklinde konuştu. Yangınla ilgili ekiplerin incelemesi devam ediyor.
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