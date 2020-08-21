Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Karabük, Kastamonu, Sinop, Sivas, Erzincan, Amasya, Tokat, Siirt çevreleri ve Kayseri'nin doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Samsun'un doğusu, Ardahan, Kars, Muş, Bitlis, Van çevreleri ile Erzurum'un kuzeyinde yer yer kuvvetli, Ordu, Giresun, Rize çevreleri, Trabzon'un doğu ve batı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli, Rize'nin doğu ilçeleri ve Artvin'in kuzey kesimlerinde yer yer aşırı olması bekleniyor. Rüzgarın; Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.





HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Samsun'un doğusu, Ardahan, Kars, Muş, Bitlis, Van çevreleri ile Erzurum'un kuzeyinde yer yer kuvvetli(21-50 kg/m2), Ordu, Giresun, Rize çevreleri, Trabzon'un doğu ilçeleri ile Beşikdüzü, Tonya, Şalpazarı ve Vakfıkebir çevreleri, Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi, Artvin'in kuzey ilçeleri ve Rize çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2 ), Rize'nin doğusu ile Artvin'in kuzey kesimlerinde yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden (sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi) meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Akdeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı le Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu





EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 36°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 36°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 33°C

Parçalı bulutlu





İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, Sivas çevreleri ile Kayseri'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 24°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 27°C

Parçalı bulutlu





ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinde kuvvetli Rize ile Artvin'in kuzey ilçeleri, Ordu ve Giresun çevreleri, Trabzon'un doğu ve batı ilçeleri, Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi, Artvin'in kuzey ilçeleri ve Rize çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli, Rize'nin doğusu ile Artvin'in kuzey kesimlerinde yer yer aşırı olması bekleniyor. Rüzgarın; Orta Karadeniz'de kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçeleri ile zamanla batısında yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu bölgenin kuzey ve doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Erzurum'un kuzeyi, Kars, Ardahan, Van, Muş, Bitlis çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 29°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.





GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusu parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Siirt çevrelerinin yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzeyinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 37°C

Az bulutlu