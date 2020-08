Kıskançlık güzeldir | Mutlu evliliğin ilginç ve komik sırları

Çiftler arasında belki de en büyük tartışma kıskançlık sonrası yaşanır. Ancak önemli olan, bu duyguları dozunda yaşamak. Çünkü ölçüyü kaçırdığınız an sizi felâkete sürükler. Kıskançlıklar sonucunda tartışma, ilişkiyi bitirir.Mutlu ilişkilerde, küçük kıskançlığın mutluluk getirdiği kanıtlandı.Örneğin haftada bir iki gün eşinizden ayrı, kendi arkadaşlarınızla yemeğe çıkmak, bazı sabahlar kahvaltınızı tek başınıza çok sevdiğiniz bir kafede yapmak, size ve ilişkinize çok iyi gelecektir. Eşinizle aranızda bir mesafe bırakmak, her an ne yaptığını bilmemek ve onu merak etmek ona olan ilginizi artırır.