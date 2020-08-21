Kıskançlık güzeldir | Mutlu evliliğin ilginç ve komik sırları

Çiftler arasında belki de en büyük tartışma kıskançlık sonrası yaşanır. Ancak önemli olan, bu duyguları dozunda yaşamak. Çünkü ölçüyü kaçırdığınız an sizi felâkete sürükler. Kıskançlıklar sonucunda tartışma, ilişkiyi bitirir. O nedenle birbirinizi tanımakla başlayan süreç, karşınızdakinin kıskançlıklarını da anlamanızı sağlayacak. Mutlu ilişkilerde, küçük kıskançlığın mutluluk getirdiği kanıtlandı. İlişkilerde sürekli iç içe ve beraber olmak hiç sağlıklı değil. Kısa süreli ayrılıklar ise tam tersi ilişkiyi daha da mutlu hale getiriyor. Çünkü özlem artıyor. Örneğin haftada bir iki gün eşinizden ayrı, kendi arkadaşlarınızla yemeğe çıkmak, bazı sabahlar kahvaltınızı tek başınıza çok sevdiğiniz bir kafede yapmak, size ve ilişkinize çok iyi gelecektir. Eşinizle aranızda bir mesafe bırakmak, her an ne yaptığını bilmemek ve onu merak etmek ona olan ilginizi artırır.
ESTHER PEREL - İLİŞKİ TERAPİSTİ
ESTHER PEREL - İLİŞKİ TERAPİSTİ