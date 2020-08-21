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    • 21.08.2020 22:22
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    • 21.08.2020 22:22
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    'deki maske tartışmasında flaş gelişme! Valilik: Polisler görevlerine iade edildi

    ’de maske takmadığı için polis tarafından uyarılan genç kadın, hakaretler yağdırdığı ve zorluk çıkardığı için gözaltına alınmıştı. Gözaltı sırasında yaşanan arbede nedeniyle polislerin açığa alınmasının ardından sosyal medyadan polislere destek yağmıştı. İstanbul Valiliği, polislerin göreve iade edildiğini duyurdu.

    Valilik: Polisler görevlerine iade edildi

    'de "Sağlık İçin Hepimiz İçin Kovid-19 denetlemeleri"nde bir kadının gözaltına alınması sırasında yaşanan olaya ilişkin görevden uzaklaştırılan polisler görevlerine iade edildi.

    Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kadıköy ilçemizde 19 Ağustos'ta R.B isimli kadının gözaltına alınması sırasında yaşanan olay nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan polis memurları, görevlendirilen muhakkik görüşü doğrultusunda göreve iade edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

    Açıklamada, olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

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